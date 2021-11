Contador perseguido e baleado na frente da filha após briga de trânsito morre em Manaus

O contador estava em seu carro com a filha de dois anos. Após bater em uma motocicleta onde estavam dois homens, foi perseguido e baleado na frente da criança na rua Cinco do bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste.

Manaus/AM - Higor Thiago Fernandes de Vasconcelos, 32, baleado no pescoço durante uma briga de trânsito na última quinta-feira (28), morreu neste domingo (31), no Hospital João Lúcio, na Zona Leste.

