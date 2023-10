Condenado por roubo a residência é preso em Manaus

“O mandado de prisão por sentença penal condenatória foi expedido no dia 1º de agosto deste ano, pela 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Manaus. A prisão ocorreu no bairro Planalto, na mesma zona onde o delito aconteceu”, informou Pignata.

Segundo o delegado Fabiano Pignata, titular do 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na ocasião do crime, Swamy juntamente com um comparsa, que já está preso, invadiram a casa e renderam as vítimas com a utilização de arma de fogo, subtraíram 3 aparelhos celulares e 1 notebook.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.