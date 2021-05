Com rosto devorado por peixes, homem é achado boiando em rio de Manaus

Manaus/AM - Populares encontraram o corpo de um homem boiando no Rio Amazonas, na rua Barroso, no bairro Puraquequara, na Zona Leste. Segundo o Corpo de Bombeiros a vítima estava desfigurada porque os peixes já estavam o devorando.

Canoeiros passavam pelo local quando se depararam com o cadáver no trajeto e se aproximaram para checar. Os homens relatam que o homem estava de bruços com as pernas amarradas e as vestes íntimas presas na altura do joelho.

Bombeiros foram chamados para realizar o resgate e constataram que o homem já estava em avançado estado de decomposição.

Os peixes haviam comido grande parte do rosto, inclusive os olhos dele. O homem possui uma tatuagem de triângulo no ombro direito e a mesma pode ajudar a família a identificá-lo. O corpo será removido para o IML, onde deverá passar por perícia para indicar detalhes da morte.