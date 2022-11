Com nome falso, foragido é preso com armas e drogas em Manaus

Manaus/AM - Policiais militares da Força Tática (FT) na tarde de hoje (23/11) capturaram​u m​ foragido da justiça durante abordagem na rua Santa Rosa, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus​.​ A equipe d​a​ Força Tática, por volta das 12h10​,​ visualizou um indivíduo em atitude suspeita, ao realizar a abordagem, o rapaz relatou ter sido preso por homicídio. Ao consultar o nome dele, nada foi encontrado no sistema. Por essa razão a guarnição o acompanhou até a residência, para que ele apresentasse documento de identificação. Chegando em sua casa, o homem confessou que estava foragido e que havia dado o nome errado. No local, a Força Tática apreendeu duas armas de fogo, tipo caseira e uma porção para uso próprio de entorpecente com aparência de oxi. A ocorrência foi registrada para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.