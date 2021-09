Com mãos amarradas, corpo de adolescente é encontrado em terreno em Manaus

Um adolescente de 16 anos foi encontrado morto, na noite deste domingo (5), em um terreno baldio na avenida Rio Negro, bairro Santo Agostinho, zona Oeste. A vítima estava com as mãos amarradas para trás.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.