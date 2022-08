Com ferimento na cabeça, criança de 5 anos morre misteriosamente em Manaus

De acordo com os peritos, o menino estava com um grande ferimento na testa, mas a causa da morte ficou indeterminada. Ainda conforme a perícia, a família da criança relatou que a ferida seria por conta de uma queda que ela sofreu há cerca de 2 semanas, mas o menino não chegou a ser levado para uma unidade hospitalar.

Manaus/AM - Com um ferimento na cabeça, uma criança de 5 anos morreu misteriosamente nesta segunda-feira (8) na casa onde morava na rua dos Canários, no bairro Cidade de Deus, na zona Leste de Manaus.

