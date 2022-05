Com bebê no colo, adolescente é apreendida durante tiroteio em Manaus

Manaus/AM – Uma operação da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM), para capturar um traficante terminou em tiroteio e na apreensão de uma jovem de 17 anos que estava com uma bebê de colo no meio do fogo cruzado, nessa quarta-feira (25), no Beco das Flores, no bairro Compensa.

Um homem de 24 anos que estava com ela também foi preso com drogas e duas armas. Segundo a SSP, os agentes estavam chegaram ao local nas primeiras horas da manhã, após receberem informações de que um criminoso conhecido como Wesley, estava traficando na na área.

Assim que as viaturas chegaram, foram recebidas a tiros e um confronto começou. Wesley conseguiu fugir, mas o homem e a menor que eram comparsas dele e estavam com o armamento e as drogas foram capturados e presos.