Com arma falsa, homem é preso após assaltar passageiros de ônibus em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 18 anos foi preso após roubar um ônibus do transporte público no bairro Jorge Teixeira, zona Leste. A polícia foi chamada por volta do meio-dia, por um homem, que relatou o assalto cometido por um suspeito armado, no sábado (18). Segundo a vítima estaria em uma plataforma na avenida Grande Circular, preparando-se para cometer um novo crime. Os agentes se dirigiram ao local e encontraram o suspeito. O indivíduo ainda tentou escapar ao notar a presença dos policiais, mas foi detido. Com ele foram encontrados um simulacro de arma de fogo de fabricação artesanal e três aparelhos celulares, sendo dois deles roubado. O indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi reconhecido pelas vítimas, que receberam de volta os seus pertences.

