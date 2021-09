Após ser reconhecido por vítima, assaltante é preso em plataforma de ônibus em Manaus

A polícia foi acionada por um homem, que relatou o assalto a um ônibus do transporte coletivo no sábado (18). Segundo o denunciante, suspeito estaria em uma plataforma na avenida Grande Circular, preparando-se para cometer novo delito.

Manaus/AM – Um jovem de 18 anos foi preso com dois celulares roubados, no domingo (20), no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital amazonense. O suspeito foi reconhecido por uma vítima e já iria realizar um novo assalto.

