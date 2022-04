Com arma falsa, assaltante é espancado por populares em ônibus de Manaus

De acordo com a Polícia Militar, a equipe estava em patrulhamento quando o motorista de um ônibus da linha 054, acenou. Os policiais pararam o veículo e fizeram a abordagem, quando encontraram um indivíduo com uma arma falsa, tipo pistola, cometendo assalto no interior do coletivo. O jovem já havia subtraído dois telefones.

