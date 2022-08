Com arma, criminosos aterrorizam passageiros de ônibus durante assalto em Manaus

Ainda conforme os PMs, os suspeitos estavam fazendo a divisão dos materiais roubados no momento em que foram localizados. Um quarto suspeito de fornecer a arma para ajudar no crime também estava com eles. Durante revista, a polícia apreendeu uma motocicleta, uma arma de fogo, 7 celulares e 1 notebook.

Manaus/AM - Três criminosos foram presos após aterrorizarem com uma arma os passageiros de um ônibus da linha 652 durante um assalto nesta quarta-feira (24). Eles foram detidos na Avenida Autaz Mirim, no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.