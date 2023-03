Cliente se irrita ao receber pizza com cebola e atira em funcionário dentro de pizzaria

De acordo com testemunhas, o homem havia pedido uma pizza sem cebola, mas na hora que o pedido chegou, estava com a verdura.

Segundo a polícia, a pizzaria estava lotada no momento dos disparos e as pessoas saíram correndo desesperadas.

Um cliente atirou no funcionário de uma pizzaria após se irritar por ter recebido uma pizza com cebola na cidade de Mongaguá, no interior de São Paulo, nesse fim de semana.

