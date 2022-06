Cinco veículos roubados são recuperados pela Polícia no Amazonas

Manaus/AM - A Polícia Militar recuperou em Manaus e Tabatinga, cinco veículos em situação de roubo ou furto e detiveram cinco pessoas.

Em uma das ocorrências, a equipe policial recebeu a informação que uma moto modelo Honda Pop, cor preta, e com restrição de roubo, transitava, neste sábado (18), na avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Os policiais foram ao local onde encontraram o veículo e realizaram abordagem, constatando os fatos, sendo que o condutor de 57 anos, informou que a moto havia sido deixada com ele por outro indivíduo não identificado para que guardasse. Em razão dos fatos ele foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O homem já tinha passagem por tráfico de drogas.

Ainda no sábado, os policiais militares foram informados que uma moto cor preta com restrição de furto, estava trafegando na avenida Francisco Queiroz, bairro Cidade Nova, zona norte. Os militares que estavam em patrulhamento na área se depararam com o veículo e realizaram abordagem, confirmando os fatos e conduzindo o piloto ao 6º DIP, junto a materiais apreendidos. No distrito policial constatou-se que o homem, de 42 anos possuía um mandando de prisão em aberto.

Na mesma tarde, policiais militares do motopatrulhamento das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) na moto Comando, durante patrulhamento pela avenida André Araújo, receberam denúncia, informando que uma motocicleta modelo Biz, com restrição de furto, estaria transitando com dois suspeitos na Alameda Cosme Ferreira e seguia no sentido da rotatória do bairro Coroado, zona leste. Os policiais avistaram a moto nas proximidades de um estádio de futebol onde realizaram abordagem. Ficaram constatados os fatos e os dois indivíduos de 21 e 16 anos foram conduzidos ao 14º DIP.

Na noite de quinta-feira (16), por volta das 20h, foi repassado que o veículo modelo Fiat Uno Mille, cor azul, havia sido furtado no Centro da capital, na avenida Getúlio Vargas, mas estava sendo rastreado, indicando que estava no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste. Os policiais foram ao local, localizando o veículo na avenida Domingos Jorge Velho e realizaram abordagem. O condutor de 32 anos foi detido e conduzido ao 19º DIP, sendo posteriormente, encaminhado ao 1º DIP para os demais procedimentos.

Tabatinga – Ainda no mesmo dia, equipes militares em serviço do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), realizavam patrulhamento por volta das 11h30 na rua Almirante Tamandaré, área central da cidade, quando observaram três homens em atitude suspeita numa motocicleta, os quais ao perceberem a aproximação da viatura, eles fugiram mas foram acompanhados, porém, na tentativa de abordagem acabaram colidindo e se evadiram não sendo localizados. Na verificação dos dados da moto modelo AKT Dinamic, estava com restrição de furto.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.