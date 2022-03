Cinco são presos por transporte de drogas em aviões no Amazonas

Allemand destacou que a operação foi batizada com esse nome, pois a organização criminosa utilizava diversos aviões para transportar os entorpecentes no Amazonas e em outros estados. "Vale ressaltar que na semana passada dois aviões foram interditados pelas polícias Rodoviária Federal e Militar, no município de Presidente Figueiredo e no aeroclube, em Manaus, respectivamente", explicou a autoridade policial.

