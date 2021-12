Cerca de 30 pessoas são presas com drogas e armas em três dias no Amazonas

Manaus/AM - 33 pessoas foram presas e 2 adolescentes foram apreendidos de sexta (10) a segunda-feira (13) no Amazonas. Nos três dias 300 porções de drogas, 13 armas de fogo, 60 munições e cerca de R$ 200 em espécie também foram apreendidas.

Além da capital, as ações também aconteceram em Atalaia do Norte, Boca do Acre, Carauari, Itacoatiara, Tabatinga, Novo Aripuanã e Urucurituba.

Alexsandro Batista Ribeiro, de 29 anos, foi preso no Centro de Manaus, durante um mandado de prisão em aberto contra o crime de roubo. O foragido foi encaminhado ao 1° DIP.

No bairro Gilberto Mestrinho, zona leste, dois homens, de 21 e 30 anos, foram presos pelo crime de roubo. Dois simulacros de arma de fogo, três aparelhos celulares e um relógio foram apreendidos. Eles foram conduzidos ao 14º DIP.

Três homens, com idades entre 22 e 27 anos, foram presos com tabletes de drogas. A ocorrência foi registrada no bairro Santo Antônio, zona oeste da cidade.

Em Carauari, um homem de 25 anos foi preso por tráfico de drogas. Cerca de 62 porções de entorpecentes foram apreendidas.

Na Boca do Acre, um homem de 20 anos foi preso em sua residência com 54 porções de entorpecentes.