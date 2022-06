Cerca de 22 toneladas de carvão ilegal, avaliadas em mais de R$ 36 mil, são apreendidas na AM-010

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Em uma das ações por volta das 5h30, a equipe militar de Patrulhamento Rural na viatura 9304, na altura do Km 50 da Rodovia AM-010, identificou um caminhão cor branca e procedeu a uma abordagem. Na conferência da carga, os policiais constataram o transporte de 510 sacos de carvão vegetal com 25 quilos cada. Quando foi questionado sobre o Documento de Origem Florestal (DOF), o motorista informou não possuir, evidenciando crime ambiental e sendo conduzido junto ao material à Delegacia Especializada em Crimes Ambientais (DEMA).

De acordo com os Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), a carga apreendidas em distintas ações foram avaliadas em R$ 36 mil.

