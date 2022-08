Cerca de 1,2 tonelada de drogas é apreendida em embarcação

Uma carga de 1,2 tonelada de drogas foi apreendida, neste sábado (20), pela Polícia Federal (PF) em uma embarcação pesqueira, no Ceará. O comandante e mais cinco pessoas foram presas.

A embarcação permaneceu atracada no Cais Pesqueiro do Mucuripe, em Fortaleza, por alguns dias, e zarpou na última semana com documentação incompleta e com mecanismo de rastreamento obrigatório (PREPS) desativado, reforçando as suspeitas para abordagem. Trata-se de apreensão recorde de cocaína no estado do Ceará em 2022.

A droga estava escondida sob toneladas de gelo no porão da embarcação e teria como destino a Europa. Foram apreendidos, além da droga e da própria embarcação, celulares, equipamentos e documentos. As investigações continuam com a análise desse material.

Os presos foram interrogados e indiciados pela PF e poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e por integrarem organização criminosa, com penas de até 34 anos de reclusão.