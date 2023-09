Celulares furtados durante 'Sou Manaus' são recuperados; suspeita é presa

Manaus/AM - Nesta segunda-feira (11), a estudante Ana Beatriz Arcanjo, de 17 anos, compareceu, acompanhada do irmão mais velho, ao prédio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), para reaver o iPhone 11 Pro, recuperado pelas equipes que atuaram na segurança do festival “#SouManaus Passo a Paço 2023”, realizado nos dias de 5 a 7 de setembro, no centro histórico, zona Sul da capital.

De acordo com Ana Beatriz, o celular foi puxado da mão dela no segundo dia do evento, no momento em que ela fazia uma ligação para uma amiga. “Fui ao #SouManaus para assistir à apresentação da Marina Sena, mas permaneci no local até o final, para curtir o show do Kevin O Chris. Fiquei desesperada quando puxaram meu celular. Chorei muito, achei que nunca mais fosse ter o aparelho de volta. Fiquei muito feliz quando me ligaram da Semseg para informar que estavam com o objeto”, disse.

O subsecretário da Semseg, Alberto Neto, devolveu o bem à jovem por volta de meio-dia desta segunda-feira. Na ocasião, ele ressaltou que os cinco aparelhos foram recuperados por funcionários de uma empresa de segurança contratada para o evento. Os aparelhos estavam em posse de uma mulher, que não teve a identidade divulgada, mas que foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos por suspeita de envolvimento em quadrilha especializada em furto de celulares em grandes eventos.

Além do iPhone 11 Pro, foram apreendidos com a infratora um celular Motorola Moto G32, um smartphone Android modelo Poco e dois aparelhos Samsung. Os cinco aparelhos foram entregues ao secretário da Semseg, Sérgio Fontes, na madrugada de quinta-feira (07). No dia seguinte, os donos dos aparelhos foram identificados e informados de que poderiam recuperar os celulares no horário de expediente da secretaria, das 8h às 17h, a partir desta segunda (11).

“A segurança foi tratada como prioridade pelo prefeito David Almeida no planejamento do festival, que, neste ano, reuniu cerca de 420 mil pessoas, em três dias, de forma rotativa. Todo o efetivo da Semseg, praticamente, foi escalado para trabalhar. Além de 182 guardas municipais, tivemos 25 servidores administrativos da Semseg nas equipes de apoio. Ainda no escopo da segurança, tivemos o reforço das polícias Civil e Militar do Estado, bem como de empresas privadas, contratadas para o evento”, declarou Fontes.

