Cavalo é resgatado após ser amarrado para morrer afogado no Amazonas

Manaus/AM - Um cavalo, vítima de maus-tratos, foi resgatado nesta terça-feira (27), na comunidade Cambixe, do município do Careiro da Várzea, interior do Amazonas.

De acordo com a Polícia Militar, o animal foi encontrado, após denúncias de moradores, no km 14 da comunidade. Ele estava amarrado há pelo menos três dias em uma área alagada devido às cheias dos rios no município.

O suposto dono do animal não foi encontrado no momento do resgate. O cavalo foi resgatado e encaminhado até a sede do município do Careiro da Várzea, onde foi alimentado e analisado por um veterinário.