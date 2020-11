Casal rouba motorista de aplicativo e é preso ao ser rastreado em Manaus

Manaus/AM - Dois criminosos que assaltaram uma motorista de aplicativo foram presos pela Polícia Militar após terem sido rastreados através do celular da vítima. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (17), no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima, que não teve o nome revelado, aceitou a corrida de um casal na rua Hilário Gurjão, no mesmo bairro. Antes de chegar ao fim do trajeto, o casal, armados com um terçado, anunciou o assalto e levou o celular da motorista.

No entanto, o aparelho telefônico já estava sendo rastreado e a vítima ajudou os policiais militares a prender os suspeitos, que foram encontrados escondidos em uma casa, no mesmo bairro. Ao serem localizados, os criminosos confessaram o crime e em seguida indicaram onde teriam escondido o aparelho celular. Diversos motoristas de aplicativo se reuniram no local e acompanharam a prisão dos suspeitos.

A dupla foi presa e encaminhada ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).