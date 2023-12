Casal é torturado e homem tem braço dilacerado em Manaus

Manaus/AM - Diego A., de 27 anos, e Cleane T., de 28 anos, foram espancandos na noite desta terça-feira (5), na rua Ibicaré, no conjunto Mutirão, do bairro do Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, o casal foi apontado como responsável por roubos na região, e moradores começaram uma sessão de tortura.

O homem acabou tendo o braço dilacerado por uma terçadada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e levou o casal para o hospital Platão Araújo, onde deram entrada em estado grave.

A polícia investiga a motivação para o crime.

