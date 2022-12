Casal é preso suspeito de vender bebê de venezuelana por R$ 1,5 mil em Manaus

Manaus/AM – Um casal foi preso na manhã desta sexta-feira (23), no bairro Compensa, zona oeste, por vender uma criança venezuelana por R$ 1,5 mil para adoção ilegal. A vítima era filha de uma imigrante que havia chegado há pouco tempo em Manaus.

A mulher, que não fala e não entende o português muito bem, estava dormindo na rua com três crianças, uma delas muito doente, e pedia esmolas. Segundo a delegada Joyce Coelho, foi assim que ela conheceu o casal, o homem e a mulher teriam se oferecido para cuidar da bebê enferma.

“Ela chegou com três filhos pequenos, é uma bebê de 11 meses de vida (...) Ela estava há um mês dormindo nas ruas do Centro de Manaus e como a criança estava muito doente, com pneumonia ela estava em uma situação de desespero e relata que começou a chorar no meio da rua e esse casal veio e prometeu ajuda”, enfatiza.

Depois disso, os suspeitos levaram a mulher e as crianças para a casa de familiares e lá convenceram a mãe da bebê de que iriam levá-la para um hospital para que ela pudesse receber atendimento médico, contudo, não informaram para qual unidade eles iriam.

No desespero para salvar a vida da filha, a mulher acreditou e entregou a vítima, mas passados alguns dias ela começou a estranhar a falta de notícias e o fato de nunca poder visitar a criança.

Além disso, o casal também a proibiu de usar o telefone e também de falar com os vizinhos. Desconfiada, a mulher tentou pedir ajuda para uma moradora da rua e conseguiu contar tudo o que estava acontecendo.

Os vizinhos a levaram para a delegacia e o caso foi registrado. A partir daí, a polícia começou a descobrir que os acusados eram na verdade traficantes de pessoas.

“Nós passamos a notificar as pessoas envolvidas e foi citada uma mulher que teria intermediado a venda dessa criança e ora ela dizia que a crianças estava na Compensa, ora no Lírio do Vale, até que nós localizamos a pessoas que tinha feito uma transferência de R$ 1,5 mil para esse homem e a bebê tinha sido levada para o município de Manacapuru”, diz Joyce.

No último dia 20, a criança foi devolvida. A delegada conta que em depoimento, a pessoa que pagou por ela, relatou que também tinha sido vítima dos acusados porque os mesmos teriam afirmado que a mãe da bebê estava doando a mesma.

Ela disse ainda que só transferiu o dinheiro porque o casal disse que a mãe estaria pedindo ajuda para comprar uma passagem para voltar para a Venezuela.

Além do casal e da pessoa que comprou, uma terceira pessoa também está sendo investigada. Ela teria sido a responsável por entregar toda a documentação da bebê para a mulher que morava em Manacapuru.

O trio vai responder por tráfico de pessoas, e a mulher que pagou pela bebê também responderá por adoção ilegal.