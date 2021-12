Casal é preso suspeito de roubar lojas de minishopping em Manaus

Manaus/AM - O casal Alex Pascoal da Silva, de 26 anos, e Claudia Maria dos Santos, de 43 anos, foram presos, nesta quinta-feira (09), por volta das 14h, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Eles são suspeitos de envolvimento no roubo de sete lojas de um minishopping, ocorrido no dia 22 de novembro deste ano, no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul.

“Na ocasião do roubo, o casal portava armas de fogo e rendeu o vigia do local. Nossas equipes começaram as diligências em torno do caso, e na tarde desta quinta conseguimos localizar os infratores e também os materiais roubados”, explicou o delegado Denis Pinho, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd).

Após a prisão, o casal levou as equipes até a residência de Claudia, localizada na primeira etapa do residencial Viver Melhor, no bairro Santa Etelvina, zona norte da capital, onde foram apreendidos fones de ouvido, bolsas, roupas, relógios, algumas joias oriundos do roubo, além de materiais utilizados no rompimento da tornozeleira de Alex.

Procedimentos – Claudia e Alex foram indiciados por roubo qualificado, e o homem também responderá por dano qualificado ao patrimônio público, em razão do rompimento da tornozeleira eletrônica. Eles serão encaminhados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerão à disposição da Justiça.