Carregamento de madeira avaliado em quase R$250 mil é apreendido em Manaus

De acordo com os Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPamb), durante a abordagem, foi solicitado ao responsável que apresentasse a Licença e ou Autorização do órgão ambiental competente para o funcionamento daquela atividade. Bem como o Documento de Origem Florestal (DOF) do material que se encontrava nos caminhões e no depósito. Ao informar que não possuía a documentação, o material foi apreendido. O Comando e o Batalhão de Policiamento Ambiental orientam à população que comercializar, ter em depósito ou armazenar produtos de origem florestal sem o Documento de Origem Florestal (DOF) ou sem o devido Licenciamento, configura crime ambiental; sujeitando seu (s) autor(es) às penalidades previstas em Lei.

