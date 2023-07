Casal é preso por matar homem com facada no pescoço em Manaus

De acordo com o boletim de ocorrência, Francisco foi golpeado por Samantha durante uma confusão. Samuel ajudou a mulher a cometer o crime. A motivação do crime não foi divulgada.

De acordo com a polícia, os suspeitos foram identificados como Samuel Vasconcelos do Nascimento, 42, e Samanta Aparecida Spencer, 37.

Manaus/AM - Francisco de Arles Souto de Moraes, 49 anos, foi morto com uma facada no pescoço ao ser atacado por um casal nesse domingo (23), na rua Campo Grande, bairro Redenção, zona centro-oeste.

