Casal é preso após roubar carro de motorista de app e capotar durante fuga em Manaus

A polícia deu ordem de parada para o casal, mas eles não obedeceram e seguiram com a fuga. Ao entrarem na rua Janamba, eles perderam o controle do veículo, capotaram e acabaram presos.

Posteriormente, o motorista foi abandonado no caminho e o carro dele foi levado pelo trio. O homem acionou a polícia e descreveu as características do automóvel e as buscas começaram.

Manaus/AM – Um casal foi preso após roubar o carro de um motorista de aplicativos e capotar com o veículo ao tentar fugir da polícia na rua Janamba, no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.