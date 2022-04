Casal é preso após colidir com muro de casa durante fuga em em Manaus

O dono do carro esteve na delegacia e reconheceu o casal. Ele disse ainda que no momento do assalto havia um terceiro indivíduo com os acusados e que eles colocaram uma arma na cabeça dele.

Em determinado trecho, eles colidiram com a viatura e em seguida com o muro de uma casa e acabaram presos.

Manaus/AM – Arnilson da Cunha Brasil, 32, e Ane Jeniffer Batista, 22, foi preso após ser flagrado com um carro roubado na noite dessa quinta-feira (31), na avenida Curaçao, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.