Casal é executado com tiros na cabeça em beco de Manaus

De acordo com a polícia, a ação criminosa pode ter relação com a guerra do tráfico de drogas da área. O caso será investigado.

Aproximadamente sete homens chegaram a pé e teriam invadido o beco e efetuaram diversos disparos contra as vítimas. Renata e Isaac não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os dois homens baleados foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Manaus/AM - Um casal, identificado apenas como Renata e Isaac, morreu com tiros na cabeça, na noite desta terça-feira (09), em um beco, no bairro Puraquequara, zona Leste de Manaus. Dois homens também ficaram feridos.

