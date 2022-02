Casal armado rende moradores em frente de casa e leva celulares em Manaus; vídeo

Violentos, os assaltantes levaram dois celulares e ameaçaram as vítimas. Em seguida, fugiram sem serem identificados. Havia mais pessoas dentro do veículo.

Os vizinhos estavam conversando em frente de casa na rua São Mateus, por volta de 13h, quando foram rendidos pelo casal armado, que saiu do banco traseiro do veículo.

