Carro utilizado por dupla para incendiar helicóptero do Ibama em Manaus é identificado

Manaus/AM- Um carro usado por uma dupla, que ateou fogo em helicópteros do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no Aeroclube em Manaus, foi identificado nesta segunda-feira (24) pela polícia.

Helicóptero do Ibama é destruído durante incêndio criminoso em Manaus pic.twitter.com/PkRGvYiBD0 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 24, 2022

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), equipes de segurança foram até o local do incêndio e conseguiram imagens das câmeras de segurança que mostram os homens ateando fogo. A dupla chegou em um carro, desceram e pularam o muro do aeroclube.

Segundo informações da SSP, o 'cerco eletrônico' mapeou o veículo utilizado pelos homens. As atualizações foram passadas para a Polícia Federal, que agora devem seguir com as investigações.