Carro roubado de motorista de app é encontrado por policiais em Manaus

Manaus/AM - O carro de um motorista de aplicativo que havia sido roubado foi encontrado por policiais militares nesta segunda-feira (02), na zona Leste de Manaus.

Os policiais realizavam patrulhamento de rotina, quando foram informados sobre a localização do carro Renault Clio, de cor branca, com restrição de roubo. O veículo foi encontrado com base nas imagens das câmeras de segurança do sistema de monitoramento Paredão, na rua Cordeiro, bairro São José 3. Segundo o proprietário do carro, que é motorista de aplicativo, ele teria sido roubado no momento em que parou para deixar passageiros.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.