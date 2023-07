Carro furtado no RJ é apreendido com placa clonada em Manaus

Manaus/AM -

Policiais Militares da 23° Companhia interativa Comunitária (Cicom), com apoio do Sistema “Paredão”, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) apreenderam na noite de terça-feira (04/07), um veículo com restrição de furto, oriundo do estado do Rio de Janeiro. A apreensão ocorreu no momento em que o condutor trafegava na avenida Maneca Marques, no bairro Parque 10 de Novembro, na zona centro-sul de Manaus.

De acordo com as informações, os operadores do Sistema Paredão informaram aos policiais militares que um veículo, possivelmente clonado e com restrição de furto, estava trafegando na avenida Maneca Marques, e que o automóvel seria oriundo do estado do Rio de Janeiro (RJ). A guarnição iniciou a diligência e conseguiu localizar, realizando uma abordagem.

Na abordagem, foi constatada a adulteração do chassi e a clonagem. O veículo foi apreendido e encaminhado até a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV). O condutor foi detido, mas durante depoimento apresentou provas de que não tinha conhecimento da adulteração e foi liberado em seguida.