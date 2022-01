Carro é roubado e criminosos usam veículo para cometer arrastões em Manaus

Manaus/AM - Um carro foi roubado por dois homens, na tarde desta segunda-feira (10), na Ponte do 7, no bairro Mutirão, na zona norte, para cometer arrastões na cidade. Dupla usa carro roubado para cometer arrastão no Mutirão, em Manaus pic.twitter.com/UUZgsDwfvB — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 11, 2022 O proprietário do carro, um homem de 57 anos, estava trafegando na avenida Natan Xavier, por volta das 17h30, quando ao reduzir a velocidade ao passar pela ponte, foi rendido pelos suspeitos com uma arma de fogo. A dupla obrigou a vítima a entregar o veículo modelo Renault Logan, de cor preta e placa JXV-6065. Duas horas após o assalto, uma câmera de segurança flagrou os suspeitos usando o carro.

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Quem tiver informações sobre o veículo pode ligar para o número (92) 99248-9326.

