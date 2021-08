Carga ilegal com mais de 5 mil botijas de gás é apreendida em Manaus

Segundo o tenente Tiago Ribeiro, durante o patrulhamento fluvial foi avistada uma balsa identificada como Tomaz I, que transportava produto perigoso como GLP (gás liquefeito de petróleo) e piche. Ao ser abordado, o proprietário da embarcação não apresentou documentação que libera o transporte do material. “É uma carga muito perigosa e se faz necessário ter uma licença para transportar esse material, que em uma situação de sinistro, pode causar danos ambientais irreversíveis”, informou. Ainda segundo o oficial, denúncias de crimes ambientais podem ser feitas via linha direta do batalhão (92) 98842-1553. “O batalhão ambiental está na rua 24 horas por dia, patrulhando as áreas da cidade para coibir a entrada de material ilícito”, afirmou Tiago Ribeiro. A balsa e o material sem licença foram apreendidos. Ao todo, foram 5.820 mil botijas. O proprietário da embarcação foi detido e levado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Santo Agostinho, para os procedimentos cabíveis.

