Cápsulas de Fentanil são encontradas em encomendas nos Correios em Manaus

A droga encontrada é tão forte nos seus efeitos que os condutores das equipes K9 não estão permitindo que os agentes caninos entrem em contato muito próximo dos volumes suspeitos, para evitar danos à saúde dos animais. A encomenda contendo o Fentanil estava saindo de Manaus para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Manaus/AM - Agentes da Receita Federal encontraram, nesta quinta-feira (27), 60 cápsulas de Fentanil em encomendas nos Correiros. A substancia é 50 vezes mais potente do que a heroína e cerca de cem vezes mais potente do que a morfina.

