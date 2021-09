Camisas falsificadas, avaliadas em R$61 mil, são apreendidas em embarcação no Amazonas

Manaus/AM - Durante as fiscalizações nas embarcações que trafegam pelo rio Solimões, os agentes da Base Fluvial Arpão apreenderam uma carga com mais de 700 camisas falsificadas, que estavam escondidas em um ferry boat identificado como Diamante. A ação ocorreu na noite de quinta-feira (02). O conferencista da embarcação, um homem de 35 anos, foi levado para o cartório da Base, onde prestou depoimento.



De acordo com o major Heber Ribeiro, comandante da 14ª edição da operação, a embarcação era oriunda do município de Tabatinga, interior do Amazonas, e tinha como destino final a capital amazonense. Após uma vistoria, foi encontrada uma grande quantidade de confecções e réplicas de fabricação peruana e sem notas fiscais.



“Fizemos a abordagem a essa embarcação e encontramos essa grande quantidade de confecções. Chamamos o homem que conferiu a mercadoria em Tabatinga, perguntamos a ele qual a origem e destino, mas ele não soube informar a quem pertencia o material, ou seja, quem buscaria essas blusas no porto. Como a mercadoria não tinha nota fiscal, o delegado decidiu apreender o material e foi instaurado um inquérito policial para apurar o caso”, afirmou.



Ainda segundo o comandante, a carga está avaliada em R$ 61 mil. Após ser ouvido, o conferencista foi liberado.