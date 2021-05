Caminhão e madeira ilegal são apreendidos em Manaus

Manaus/AM - Policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), em ação do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), da Polícia Militar, apreendeu na noite de sexta-feira (30), o caminhão Ford/Cargo 2429 com carroceria alongada e placa QDD 7573, que estava transportando 35 metros cúbicos de madeira serrada, que seria armazenada em um depósito localizado na avenida Desembargador João Machado, bairro Planalto, zona centro-oeste de Manaus.

Segundo relato dos policiais do BPAmb, a equipe entrou em ação após receber denúncia anônima via aplicativo Linha Direta, informando sobre o material ilegal que estava sendo conduzido no caminhão. Ao encontrar o veículo, os policiais realizaram abordagem e na revista encontraram tábuas, caibros, vigas e vigotas.

O condutor do veículo e responsável pela carga, ao ser indagado sobre o Documento de Origem Florestal (DOF) das madeiras, apresentou uma documentação que não correspondia com o quantitativo das madeiras em metros cúbicos.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão por transporte de madeira ilegal e foi conduzido com o caminhão e a carga para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências legais.

O Comando e o Batalhão de Policiamento Ambiental orienta a população que realizar o transporte de produto florestal (carvão ou madeira) sem o Documento de Origem Florestal (DOF) ou em desacordo com o documento obtido, configura crime ambiental; sujeitando seu autor às penalidades previstas em Lei.