Caminhão com carvão ilegal, avaliado em R$ 121 mil, é apreendido na AM-010

O motorista, juntamente com a carga e o veículo, foram encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as medidas legais de polícia judiciária.

Os policiais constataram que a carga do veículo era carvão vegetal, e solicitaram que o condutor apresentasse o Documento de Origem Florestal (DOF), no entanto, o homem informou não possuir.

Manaus/AM - O motorista de um caminhão-baú foi detido nesta sexta-feira (19), no KM 20 da rodovia AM 010, ao transportar 230 sacas de carvão vegetal de origem ilegal, equivalente a cerca de 30 metros cúbicos, avaliada em R$ 121.500, conforme os militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb).

