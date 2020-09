Cães da polícia fazem buscas por corpo de jovem desaparecido em Manaus

Manaus/AM - A Polícia faz buscas nesta quarta-feira (16) pelo corpo de um jovem identificado como César Santos da Silva, que teria sido enterrado em um terreno no bairro Nova Vitória, na Zona Leste.

César sumiu da casa onde morava na última quinta-feira (10), e uma irmã dele teria recebido uma mensagem informando que ele teria dito assassinado e que seu corpo foi enterrado em meio a uma área de mata.

O CipCães foi acionado e com a ajuda de cães farejadores está no local nesse momento. Familiares também acompanham as buscas. Confira ao vivo com a equipe do Portal do Holanda.