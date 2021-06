Cabeleireiro é brutalmente assassinado na frente de mulher em Manaus

Manaus/AM - O cabeleireiro Joaquim Ramos, 61, foi assassinado a facadas por volta das 7h de hoje (22), em um salão de beleza localizado na rua Aratiba, bairro do São José, na Zona Leste.

A vítima morava no local e dividia um quarto com uma senhora, nos fundos do salão. No momento do crime, ele se preparava para tomar café com um amigo, mas foi abordado na porta pelos assassinos.

Segundo Tenente C de Souza, da 9° Cicom, Joaquim recebeu o primeiro golpe na porta na parte da frente so salão, mesmo ferido, ele ainda correu para o quarto mas foi alcançado e esfaqueado 12 vezes, sendo 6 golpes nas costas e o restante na barriga.

Antes de saírem, os suspeitos ainda amarram a senhora para que ela não os atrapalhasse a fuga deles.

A suspeita inicial é de que uma dívida tenha motivado o crime. O Samu ainda foi acionado, mas Ramos já estava morto quando os socorristas chegaram.