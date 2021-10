Briga de vizinhas termina com mulher esfaqueada na cabeça em Manaus

Manaus/AM - Uma briga de vizinhas terminou com uma mulher, identificada apenas como Val, esfaqueada, na noite desta terça-feira (12), na rua 40A, no bairro Mutirão, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, as duas mulheres se desentenderam, por motivo ainda desconhecido, e a suspeita golpeou Val com uma facada na cabeça e quase teve o dedo dilacerado ao tentar se defender das agressões.

A vítima correu para pedir socorro do filho que mora no mesmo quarteirão do bairro. Ela foi socorrida Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levada para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

A polícia investiga o caso.