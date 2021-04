Briga de trânsito acaba em tentativa de homicídio em agência de Manaus

Segundo informações, houve uma discussão quando suspeito e vítima trafegavam pela via; o suspeito, saiu do carro e sacou a arma. Neste momento, a vítima correu para a agência pedindo ajuda, mas foi atingido na perna.

Manaus/AM - Uma briga de trânsito acabou com uma tentativa de homicídio de Hebert Oliveira, 32 anos. O crime aconteceu na avenida João Valério, do bairro de Nossa Senhora das Graças, em Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.