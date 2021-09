Bebidas contrabandeadas avaliadas em R$ 10 mil são apreendidas em barco no Amazonas

O material estava sem nota fiscal. O conferente do barco, um homem de 55 anos, não soube responder a origem ou propriedade do material e relatou apenas que recebeu a encomenda no município de Tabatinga e que os produtos seriam entregues para uma mulher em Manaus. Ele vai responder pelo crime de contrabando.

