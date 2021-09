Bebê deixado em porta de casa na Compensa havia nascido há 3 horas

Segundo o Serviço Social da maternidade, em razão do final de semana seguido do feriado na terça-feira, não há plantão judiciário para este tipo de ocorrência e o relatório social só poderá ser encaminhado ao Juizado de Menores na quarta-feira, 8. Até lá, o recém-nascido ficará sob os cuidados da maternidade municipal, devendo ser encaminhado a um abrigo, a não ser que a mãe ou algum familiar se apresente.

Na maternidade, a criança foi examinada por uma pediatra, que constatou ser um bebê nascido a termo, ou seja, no tempo certo de gestação, estando em plena saúde. A criança ainda estava com o cordão umbilical, amarrado com linha, porém sem sinais de como foi cortado. De acordo com a avaliação, o menino devia estar com aproximadamente três horas de nascido quando foi entregue na MMT.

Manaus/AM - A maternidade Moura Tapajóz informou que às 6h30 deste sábado (4), informou sobre o recebimento uma criança recém-nascida, levada por uma equipe da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), da Polícia Militar do Amazonas. O bebê abandonado, do sexo masculino, foi encontrado por populares, na frente de uma residência na rua das Flores, Compensa, Zona Oeste da cidade.

