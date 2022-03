Bebê de 2 anos que levou ‘ripada’ da mãe passou mal por dias antes de morrer em Manaus

Karoline também relatou que na quinta-feira a criança voltou a ter febre e estava muito quieta. "Quando foi na sexta-feira a noite ela disse que chegou a dar o jantar da criança e a colocou para dormir, mas ele começou a se engasgar e vomitar", contou a delegada acrescentando que a criança já chegou sem vida no hospital. “Ela ficou com medo de levá-lo ao hospital por causa dos hematomas”, contou.

Segundo a delegada Patrícia Santos, titular da DEPCA, Karoline não mostrou remorso e fugiu para o bairro Tarumã, onde foi localizada e presa. “No dia do interrogatório que ela foi trazida pela PM, ela não demonstrou nenhum arrependimento, nenhum remorso, prestou o interrogatório totalmente relaxada, uma frieza que me assustou”, detalhou a delegada.

Manaus/AM - Presa suspeita de ter matado o filho de 2 anos com ‘ripada’, Karoline Guimarães Girão, 23, não demonstrou frieza ao depor sobre o caso, segundo a polícia. O bebê morreu no último sábado (12) no Pronto Socorro Platão Araújo.

