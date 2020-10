Bandidos invadem casa de coronel e roubam mais de 100 armas em Manaus

Manaus/AM - Cinco criminosos armados e encapuzados invadiram a casa da família de um coronel falecido e roubaram mais de 108 armas na noite desse sábado (3), na Rua 3,do bairro Parque 10, Zona Sul.

A polícia explica que as armas são de o arsenal fazia parte de uma coleção do militar que foi mantida na residência mesmo após a morte dele em 2018. O roubo ocorreu quando três familiares do coronel saíam de casa para ir à uma festa.

As mulheres foram abordadas na frente da residência, levadas para dentro, amarradas e feitas reféns por toda a noite e madrugada deste domingo (4). Enquanto isso, os assaltante pegaram o carro delas, modelo Civic e o veículo preto no qual eles chegaram e abasteceram com o armamento roubado.

O assalto só terminou por volta das 5h, quando o grupo fugindo levando revólveres, pistolas, fuzis e vários outras de grosso calibre. Os parentes do coronel contaram a PM que estariam se preparando para vender o arsenal, mas não tiveram tempo. A polícia investiga o caso.