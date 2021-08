Bandido abandona mulher com drogas e dinheiro ao avistar polícia no Amazonas

Em seguida, a equipe recebeu denúncia anônima de que na comunidade Porto Alegre, localizada do outro lado do rio, tinha um traficante armado com uma espingarda.

Com ela foi encontrada uma porção de substância com características de pasta-base cocaína, R$ 887, um motor tipo rabeta, uma munição de fuzil 7,62 e uma caixa de som. A mulher foi conduzida à 67ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Policiais militares detiveram na tarde de segunda-feira (30), uma mulher de 18 anos, por tráfico de entorpecentes, na avenida Juruá, no bairro da Várzea, do município de Ipixuna.

