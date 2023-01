‘Baixinho’ ordenou morte de dupla em disputa por liderança no tráfico em Manaus

Manaus/AM - A Polícia Civil informou que Edney Abreu dos Santos, 41, vulgo “Baixinho”, foi apontado como líder do tráfico de drogas no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, e responsável por ordenar as mortes de Joel da Silva Florêncio, 26, e Lucas Bicharra Aquino, 23, em disputa pelo tráfico na localidade.

Edney foi preso, nesta terça-feira (17). Kamila Caroline Vieira da Silva, 29, vulgo “Camilona”, também foi presa suspeita de envolvimento no duplo homicídio ocorrido no dia 10 de outubro de 2022, no beco Luz e Vida, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.

Segundo a delegada adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Marília Campello, todos os outros envolvidos no crime apontaram Baixinho como líder do tráfico, e afirmam que ele ordenou a morte de Joel e Lucas além de participar da execução.

“Várias testemunhas desse crime nos levam até esse grupo criminoso. Inclusive alguns desses presos tentaram colocar a culpa do crime em Fabrício Daniel de Oliveira, vulgo ‘Capel’, mas nós sabemos que não tem como colocar culpa de um duplo homicídio na conta de uma única pessoa”, disse.

Baixinho e Camilona estão preso na sede da DEHS e ficarão à disposição da justiça.