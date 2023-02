Ausência de delegado em delegacia de Humaitá é alvo de inquérito do MPAM

Manaus/AM - A ausência de delegado em delegacia do município de Humaitá, no interior do Amazonas, virou alvo de inquérito civil do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

O Promotor de Justiça Sylvio Henrique Lorena Duque Estrada expediu recomendação buscando agilizar a designação de Delegado com vistas à melhoria da Segurança Pública na cidade.

“A ausência de delegado titular à frente da Delegacia de Polícia de Humaitá prejudica a prestação dos serviços de Segurança Pública de competência da Polícia Civil no Município. A presença da autoridade policial na cidade é, conforme a lei, imprescindível para a lavratura de autos de prisão em flagrante e para a condução dos inquéritos policiais”, observou o Promotor de Justiça Sylvio Duque Estrada.

Em ofícios (2552/2022-GS-SSP e 4018/2022-GDG/PC) encaminhados ao órgão, a SSP-AM informou que a previsão de designação de Delegado para o Município de Humaitá depende da entrada em exercício dos futuros servidores aprovados no concurso público da Polícia Civil do Estado do Amazonas.