Assaltantes violentos são presos com arma em ônibus no Vieiralves

Manaus/AM - Um homem de 20 anos foi preso e um adolescente de 17 apreendido, suspeitos de fazerem arrastão em ônibus coletivo da linha 671. O fato ocorreu na rua Rio Javari, Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul da capital.

A polícia estava fazendo ronda na avenida Djalma Batista, quando foram informados por populares sobre o assalto em andamento ao coletivo. Após solicitar apoio de outra viatura, os policiais conseguiram capturar a dupla que agia de forma violenta.

Foram encontrados com os acusados um revólver Taurus calibre 38 com seis tiros, numeração suprimida e sem munições, um simulacro de arma de fogo, dois aparelhos celulares sendo um iPhone, um relógio digital, cinco cartões débito/crédito, um frasco de perfume, um carregador de celular, uma carteira porta-cédulas, uma mochila com roupas, bonés e sapatos tênis e ainda a quantia de R$ 406.

O adolescente apreendido foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI) e o maior de idade, juntamente com os materiais furtados no assalto, foi entregue no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).